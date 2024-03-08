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Адамов оценил ближайших соперников сборной России

08 Марта 2024 • 13:29 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, который в текущем сезоне выступает за «Оренбург» на правах аренды, поделился мыслями о предстоящих поединках сборной России в марте.

«Парагвай и Сербия хорошие соперники. Это сильные сборные. Будет очень интересно. Последний матч был с Кубой, понятно, что уровень был не тот», - передает слова Адамова «Спорт-Экспресс».

21 марта сборная России встретится с национальной командой Сербии. 25 марта подопечным Валерия Карпина будет противостоять Парагвай. В последнем товарищеском поединке россияне разгромно победили кубинцев со счетом 8:0.

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