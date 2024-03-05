Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией

Во второй половине текущего месяца состоится товарищеская встреча между сборными России и Сербии. Как сообщает пресс-служба национальной команды, гимн страны перед началом поединка исполнит Пелагея.

Контрольный матч сборных России и Сербии пройдет на московском стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один спарринг – против сборной Парагвая.

В последнем товарищеском поединке национальная команда России разгромила Кубу со счетом 8:0. Встреча состоялась в Волгограде.