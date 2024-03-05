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Черчесов ответил на вопрос о возвращении в сборную России

05 Марта 2024 • 08:39 Комментировать

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мыслями относительно своего будущего. Он ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

«Если говорить про сборную, то у нее есть тренер. Пускай они решат, будут дальше продлевать контракт или нет. А там, если обратятся, - будем этот вопрос решать», - рассказал российский специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что Черчесов занимал пост главного тренера сборной России в 2016-2021 годах. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила хорватам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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