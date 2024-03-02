Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Проверка основы: Карпин вызвал лучших на мартовские матчи сборной России

02 Марта 2024 • 11:00 Комментировать

Объявлен состав на мартовские матчи сборной России, в которых команда встретится с сильнейшими соперниками с момента отстранения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выбор Карпина.

Никаких экспериментов

В марте сборная России сыграет с командами Сербии и Парагвая. С момента отстранения это будут самые сильные соперники. Причём россиян ждут сразу два отличных спарринга. В связи с этим главный тренер Валерий Карпин решил избежать экспериментов. В опубликованном списке лишь два игрока не успели дебютировать за главную команду: вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

Более того, Карпин вызвал всех сильнейших легионеров: Далера Кузяева, Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна. Наверное, ещё можно было бы обсудить кандидатуры Андрея Лунёва, который с «Карабахом» успешно выступает в Лиге Европы, и Никиты Хайкина, но, к сожалению, вратарь норвежского «Будё-Глимта» травмирован.

Вопросы по составу

Вопросов о том, кого не вызвали, почти нет. Нет Даниила Уткина, но уж Карпину точно виднее, ведь своего подопечного он постоянно видит в клубе. Нет Романа Ежова, но это тоже не выглядит сенсацией.

Из тех, кто есть, удивляет наличие Максименко. «Спартак» ищет себе нового вратаря, а сам голкипер зимой отметился неуверенной игрой. Да и ещё вопрос, кто будет первым номером «красно-белых». С другой стороны, Карпин сказал, что список будет сокращен, и вратарь «Спартака» один из главных кандидатов на это.

Главная проблема – центр обороны

Для Карпина это настоящая сложность. Георгий Джикия не имеет игровой практики в «Спартаке», нет его и в заявке. Его одноклубник Руслан Литвинов восстанавливается от травмы. Карпин вызвал Игоря Дивеева из ЦСКА и Дмитрия Чистякова из «Сочи». Первый только восстановился от травмы, так что пока сложно сказать, в какой он форме. Второй толком не играл за «Зенит» в первой части сезона, но теперь будет получать практику.

Именно дефицитом и можно объяснить вызов Морозова. Главное, чтобы «железнодорожник» сумел получать практику в клубе. Не стоит забывать, что «Локомотив» подписал Жерзино Ньямси, который вроде должен составить пару с Фассоном. В общем, Морозов тоже не выглядит идеальным кандидатом, но больше у Карпина вариантов нет.

«Локомотив» – базовая команда

И интересный чисто статистический момент. Можно вспомнить, как ещё недавно в «Спартаке» радовались, что Карпин вызывал наибольшее количество игроков в команду из стана «красно-белых». Теперь статус базовой команды перехватил «Локомотив»: 1 вратарь (Лантратов), 2 защитника (Сильянов и Морозов) и 5 полузащитников (Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков и Карпукас).

Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая Сборная Сербии ЧМ-2026 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
01 Марта
20:53 · Чемпионат мира 2026
Смородская оценила расширенный состав сборной России
17:10 · Чемпионат мира 2026
Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России
16:46 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России
13:23 · Чемпионат мира 2026
Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России
13:01 · Чемпионат мира 2026
Агент Дивеева высказался о вызове защитника в сборную России
12:55 · Чемпионат мира 2026
Известна реакция Захаряна на вызов в сборную России
29 Февраля
16:49 · Чемпионат мира 2026
​Петкович возглавил сборную Алжира
28 Февраля
19:56 · Чемпионат мира 2026
​У сборной Камеруна будет новый тренер – объявлено об уходе Сонга официально
17:14 · Чемпионат мира 2026
​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте
16:29 · Чемпионат мира 2026
​О’Ши возглавил сборную Ирландии – пока временно официально
08:32 · Чемпионат мира 2026
Лунёв получил звонок из сборной России
27 Февраля
22:01 · Чемпионат мира 2026
Богосавац считает, что сборную Сербии ждёт непростой матч с россиянами
19:16 · Чемпионат мира 2026
На матч России и Сербии в первый час продаж реализовали четыре тысячи билетов
16:34 · Чемпионат мира 2026
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия 1
16:20 · Чемпионат мира 2026
Сколько стоит посетить товарищеский матч Россия – Сербия: известна цена билетов
Все новости
Рекомендуем