Проверка основы: Карпин вызвал лучших на мартовские матчи сборной России

Объявлен состав на мартовские матчи сборной России, в которых команда встретится с сильнейшими соперниками с момента отстранения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выбор Карпина.

Никаких экспериментов

В марте сборная России сыграет с командами Сербии и Парагвая. С момента отстранения это будут самые сильные соперники. Причём россиян ждут сразу два отличных спарринга. В связи с этим главный тренер Валерий Карпин решил избежать экспериментов. В опубликованном списке лишь два игрока не успели дебютировать за главную команду: вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

Более того, Карпин вызвал всех сильнейших легионеров: Далера Кузяева, Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна. Наверное, ещё можно было бы обсудить кандидатуры Андрея Лунёва, который с «Карабахом» успешно выступает в Лиге Европы, и Никиты Хайкина, но, к сожалению, вратарь норвежского «Будё-Глимта» травмирован.

Вопросы по составу

Вопросов о том, кого не вызвали, почти нет. Нет Даниила Уткина, но уж Карпину точно виднее, ведь своего подопечного он постоянно видит в клубе. Нет Романа Ежова, но это тоже не выглядит сенсацией.

Из тех, кто есть, удивляет наличие Максименко. «Спартак» ищет себе нового вратаря, а сам голкипер зимой отметился неуверенной игрой. Да и ещё вопрос, кто будет первым номером «красно-белых». С другой стороны, Карпин сказал, что список будет сокращен, и вратарь «Спартака» один из главных кандидатов на это.

Главная проблема – центр обороны

Для Карпина это настоящая сложность. Георгий Джикия не имеет игровой практики в «Спартаке», нет его и в заявке. Его одноклубник Руслан Литвинов восстанавливается от травмы. Карпин вызвал Игоря Дивеева из ЦСКА и Дмитрия Чистякова из «Сочи». Первый только восстановился от травмы, так что пока сложно сказать, в какой он форме. Второй толком не играл за «Зенит» в первой части сезона, но теперь будет получать практику.

Именно дефицитом и можно объяснить вызов Морозова. Главное, чтобы «железнодорожник» сумел получать практику в клубе. Не стоит забывать, что «Локомотив» подписал Жерзино Ньямси, который вроде должен составить пару с Фассоном. В общем, Морозов тоже не выглядит идеальным кандидатом, но больше у Карпина вариантов нет.

«Локомотив» – базовая команда

И интересный чисто статистический момент. Можно вспомнить, как ещё недавно в «Спартаке» радовались, что Карпин вызывал наибольшее количество игроков в команду из стана «красно-белых». Теперь статус базовой команды перехватил «Локомотив»: 1 вратарь (Лантратов), 2 защитника (Сильянов и Морозов) и 5 полузащитников (Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков и Карпукас).

Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России

Роман Андреев