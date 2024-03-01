Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, когда определится с финальной заявкой национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.

«По регламенту вызовы в национальные команды необходимо направить в клубы за две недели. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нём появятся и другие кандидаты», - передает слова главного тренера пресс-служба РФС.

В пятницу, 1 марта, была представлена предварительная заявка сборной России. В нее вошли 38 игроков.

В марте национальная команда проведет товарищеские поединки против сборных Сербии и Парагвая.