Карпин сообщил, когда объявит финальный состав сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, когда определится с финальной заявкой национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.
«По регламенту вызовы в национальные команды необходимо направить в клубы за две недели. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нём появятся и другие кандидаты», - передает слова главного тренера пресс-служба РФС.
В пятницу, 1 марта, была представлена предварительная заявка сборной России. В нее вошли 38 игроков.
В марте национальная команда проведет товарищеские поединки против сборных Сербии и Парагвая.
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