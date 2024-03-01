Агент Дивеева высказался о вызове защитника в сборную России

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал приглашение игрока на мартовский сбор национальной команды России.

«Решение главного тренера сборной оправдано и закономерно. Тренер следит за состоянием игроков, общается с руководителями клубов. Раз он его приглашает, значит на это есть веские основания», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в марте сборная России проведет два контрольных поединка. Сперва подопечные Валерия Карпина померяются силами с Сербией, а затем – с Парагваем.