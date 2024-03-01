Известна реакция Захаряна на вызов в сборную России

Геннадий Голубин, который представляет интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал приглашение игрока на мартовский сбор национальной команды России.

«Арсен будет готов присоединиться к сборной России. Он будет очень рад. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов», - передает слова Голубина «Чемпионат».

Во второй половине марта сборная России сыграет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против сборной Сербии, а затем сыграют с Парагваем.