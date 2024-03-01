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Стал известен расширенный состав сборной России на мартовские сборы - в списке 38 игроков

01 Марта 2024 • 12:49 Комментировать

Стал известен расширенный состав сборной Росси на мартовские сборы. В список 38 футболистов попали голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, а также Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Вратари: Илья Лантратов, Александр Максименко, Андрей Лунёв, Матвей Сафонов.

Защитники: Арсен Адамов, Сергей Волков, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Евгений Морозов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Дмитрий Скопинцев, Александр Солдатенков, Евгений Харин, Дмитрий Чистяков, Даниил Хлусевич.

Полузащитники: Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Максим Глушенков, Арсен Захарян, Александр Головин, Антон Зиньковский, Артём Карпукас, Никита Кривцов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Иван Обляков, Данил Пруцев, Сергей Пиняев, Даниил Фомин, Александр Черников.

Нападающие: Иван Сергеев, Фёдор Чалов, Александр Соболев, Константин Тюкавин.

Напомним, что 21 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене», а 25 марта их ожидает игра против сборной Парагвая также на домашней арене московского «Динамо».

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