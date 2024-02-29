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​Петкович возглавил сборную Алжира

29 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

Известный тренер Владимир Петкович возглавил национальную сборную Алжира. О назначении 60-летнего специалиста было объявлено официально.

Петкович возвращается к работе после долгого перерыва – в феврале 2022 года он покинул тренерский мостик во французском «Бордо». Ранее этот специалист трудился во многих клубах и в национальной сборной Швейцарии.

Напомним, что в январе сборная Алжира провалилась на Кубке африканский наций. Команде даже не удалось выйти из группы. Команда набрала всего лишь два очка в матчах против Анголы, Буркина-Фасо и Мавритании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Владимир Петкович
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