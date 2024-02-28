Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О объявил о том, что Ригобер Сонг уходит с должности главного тренера национальной команды. Таким образом, у «неукротимых львов» будет новый рулевой.

Ригобер Сонг тренировал сборную Камеруна с весны 2022 года. В 23 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала шесть побед при восьми ничьих и девяти поражениях.

Отметим, что в январе на Кубке африканских наций сборная Камеруна дошла до 1/8 финала, где проиграла Нигерии со счётом 0:2. Разумеется, для камерунцев такой результат является неудачным.