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​У сборной Камеруна будет новый тренер – объявлено об уходе Сонга официально

28 Февраля 2024 • 19:56 Комментировать

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О объявил о том, что Ригобер Сонг уходит с должности главного тренера национальной команды. Таким образом, у «неукротимых львов» будет новый рулевой. 

Ригобер Сонг тренировал сборную Камеруна с весны 2022 года. В 23 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала шесть побед при восьми ничьих и девяти поражениях.

Отметим, что в январе на Кубке африканских наций сборная Камеруна дошла до 1/8 финала, где проиграла Нигерии со счётом 0:2. Разумеется, для камерунцев такой результат является неудачным.

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Сборная Камеруна Ригобер Сонг Самюэль Это-О ещё теги
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