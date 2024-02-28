Джон О’Ши стал временным главным тренером национальной сборной Ирландии. О назначении 42-летнего специалиста информирует пресс-служба команды.

О’Ши будет руководить ирландской сборной в мартовских товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии.

В футбольном мире Джон О’Ши известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока. В последние годы ирландец делает шаги на тренерском поприще. В январе Джон покинул штаб английского «Бирмингем Сити».

Отметим, что сборная Ирландии не смогла пробиться на чемпионат Европы – 2024.