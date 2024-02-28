Лунёв получил звонок из сборной России

Бывший вратарь петербургского «Зенита», а ныне игрок «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о контактах с национальной сборной России.

«Звонок был, а вызова пока ещё нет. Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть», - передает слова 32-летнего футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лунёв поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей. В семи встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности.

В марте сборная России проведет матчи против Сербии и Парагвая.