Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Лунёв получил звонок из сборной России

28 Февраля 2024 • 08:32 Комментировать

Бывший вратарь петербургского «Зенита», а ныне игрок «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о контактах с национальной сборной России.

«Звонок был, а вызова пока ещё нет. Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть», - передает слова 32-летнего футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лунёв поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей. В семи встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности.

В марте сборная России проведет матчи против Сербии и Парагвая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Лунёв
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
08:32 · Чемпионат мира 2026
Лунёв получил звонок из сборной России
27 Февраля
22:01 · Чемпионат мира 2026
Богосавац считает, что сборную Сербии ждёт непростой матч с россиянами
19:16 · Чемпионат мира 2026
На матч России и Сербии в первый час продаж реализовали четыре тысячи билетов
16:34 · Чемпионат мира 2026
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия
16:20 · Чемпионат мира 2026
Сколько стоит посетить товарищеский матч Россия – Сербия: известна цена билетов
16:10 · Чемпионат мира 2026
Бывший тренер «Зенита» Петржела: «В Европе не будет никакого интереса к матчу Россия — Сербия»
11:21 · Чемпионат мира 2026
Аршавин оценил соперников сборной России
26 Февраля
21:04 · Англия. Премьер-лига
Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» раздаст автографы перед матчем сборных России и Сербии
20:44 · Чемпионат мира 2026
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России
19:10 · Чемпионат мира 2026
​Томассон прокомментировал назначение тренером сборной Швеции
19:04 · Чемпионат мира 2026
​Йон Даль Томассон – главный тренер сборной Швеции официально
14:06 · Чемпионат мира 2026
Габулов: «Лунёв способен претендовать на место первого вратаря сборной»
13:28 · Чемпионат мира 2026
Черчесов: «И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе»
11:31 · Чемпионат мира 2026
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов заявил, что мечтал выступать за команду России
00:35 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: Сборной России пора определиться с основным составом
Все новости
Рекомендуем