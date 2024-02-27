Сколько стоит посетить товарищеский матч Россия – Сербия: известна цена билетов

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия – Сербия.

Стало известно, что самые дешёвые билеты на матч будут стоить 500 рублей, речь идёт о секторах D309, D310, D311, В312.

Далее цены идут по возрастанию сначала 800 рублей, затем 1700, 1800, 2000 2500 и самой дорогой ценой стали билеты за 3000 рублей. Те зрители, которые заплатят данную сумму, расположатся на секторах C105, C203 и C204.

Товарищеская встреча между сборной Россией и Сербией пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 20:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.