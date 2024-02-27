Аршавин оценил соперников сборной России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в беседе с журналистами поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Матчи охрененные! Поздравляю РФС, они - молодцы. Это не первые хорошие матчи после бана. Кубинцев нормально пригласили. Набили им! В Волгограде праздник был», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во второй половине марта сборная России проведет два контрольных поединка – против Сербии и Парагвая. Оба спарринга состоятся на московском стадионе «ВТБ Арена». В последнем матче Россия разгромила Кубу - 8:0.