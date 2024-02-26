Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Томассон прокомментировал назначение тренером сборной Швеции

26 Февраля 2024 • 19:10 Комментировать

Новым главным тренером сборной Швеции стал Йон Даль Томассон. Датчанин, которого многие фанаты прекрасно помнят по выступлениям за «Милан», будет руководитель командой в квалификации на чемпионат мира – 2026.

После назначение рулевым «трёх корон» 47-летний Томассон дал комментарий.

«Я с нетерпением жду начала этой великой работы и встречи с болельщиками, игроками и, конечно же, журналистами в Швеции. Буду думать, говорить и мечтать о синем и жёлтом», - сказал датчанин, чьи слова приводятся на сайте Шведского футбольного союза.

Отметим, что сборная Швеции не попала на чемпионат Европы – 2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Йон Даль Томассон Сборная Швеции
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Месси выступил с заявлением
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
19:10 · Чемпионат мира 2026
​Томассон прокомментировал назначение тренером сборной Швеции
19:04 · Чемпионат мира 2026
​Йон Даль Томассон – главный тренер сборной Швеции официально
14:06 · Чемпионат мира 2026
Габулов: «Лунёв способен претендовать на место первого вратаря сборной»
13:28 · Чемпионат мира 2026
Черчесов: «И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе»
11:31 · Чемпионат мира 2026
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов заявил, что мечтал выступать за команду России
00:35 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: Сборной России пора определиться с основным составом
25 Февраля
18:18 · Чемпионат мира 2026
Кафанов: Лодыгин — кандидат в сборную России
17:38 · Чемпионат мира 2026
Черчесов заявил, что хотел бы возглавить сборную Аргентины
09:01 · Чемпионат мира 2026
Лунёв может получить вызов в сборную России
24 Февраля
11:14 · Чемпионат мира 2026
Сборная Китая назначила нового главного тренера
10:52 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень сборной России»
23 Февраля
17:25 · Чемпионат мира 2026
​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России
11:05 · Чемпионат мира 2026
Помощник Путина высказал мнение о матчах сборной России
21 Февраля
20:24 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что сборной России нужно вызывать сильнейших игроков на матчи с Сербией и Парагваем
17:34 · Россия. Премьер-лига
«ВТБ-Арена» выдержит мартовские нагрузки, заявили в руководстве комплекса
Все новости
Рекомендуем