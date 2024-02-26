​Томассон прокомментировал назначение тренером сборной Швеции

Новым главным тренером сборной Швеции стал Йон Даль Томассон. Датчанин, которого многие фанаты прекрасно помнят по выступлениям за «Милан», будет руководитель командой в квалификации на чемпионат мира – 2026.

После назначение рулевым «трёх корон» 47-летний Томассон дал комментарий.

«Я с нетерпением жду начала этой великой работы и встречи с болельщиками, игроками и, конечно же, журналистами в Швеции. Буду думать, говорить и мечтать о синем и жёлтом», - сказал датчанин, чьи слова приводятся на сайте Шведского футбольного союза.

Отметим, что сборная Швеции не попала на чемпионат Европы – 2024.