На официальном сайте Шведского футбольного союза была размещена информация о том, что новым главным тренером сборной Швеции стал Йон Даль Томассон. Датчанин приступит к обязанностям 1 марта – его контракт рассчитан на период квалификации чемпионата мира – 2026. В нём есть пункт о продлении в случае выхода на мундиаль.

В марте под руководством Томассона сборная Швеции проведёт товарищеские матчи против Португалии и Албании.

Отметим, что на чемпионат Европы – 2024 сборная Швеции не вышла.

Йон Даль Томассон несколько недель назад ушёл из английского «Блэкберна». В футбольном мире Томассон известен главным образом по выступлениям за «Милан» в качестве игрока в 2002-2005 годах.