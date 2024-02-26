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​Йон Даль Томассон – главный тренер сборной Швеции официально

26 Февраля 2024 • 19:04 Комментировать
Португалия
...
Швеция
21.03 22:45

На официальном сайте Шведского футбольного союза была размещена информация о том, что новым главным тренером сборной Швеции стал Йон Даль Томассон. Датчанин приступит к обязанностям 1 марта – его контракт рассчитан на период квалификации чемпионата мира – 2026. В нём есть пункт о продлении в случае выхода на мундиаль.

В марте под руководством Томассона сборная Швеции проведёт товарищеские матчи против Португалии и Албании.

Отметим, что на чемпионат Европы – 2024 сборная Швеции не вышла.

Йон Даль Томассон несколько недель назад ушёл из английского «Блэкберна». В футбольном мире Томассон известен главным образом по выступлениям за «Милан» в качестве игрока в 2002-2005 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Йон Даль Томассон Сборная Швеции

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ПОРТУГАЛИЯ ШВЕЦИЯ
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