Кафанов: Лодыгин — кандидат в сборную России

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей сборной России, поделился комментарием о шансах голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина на попадание в национальную команду.

«Очень рад, что он снова начал играть в основе. Хотелось бы, чтобы Юра так же и продолжал. Он тоже входит в список кандидатов в сборную России», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 33-летний Лодыгин принял участие в 13 играх с учетом всех турниров, в которых пропустил семь мячей и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лодыгина 11 матчей в составе сборной России. Последний раз голкипер вызывался в команду в 2016 году.