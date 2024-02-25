Черчесов заявил, что хотел бы возглавить сборную Аргентины

Экс-наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов ответил на вопрос, где бы хотел продолжить свою тренерскую карьеру.

«Знаете, если я кого‑то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по‑еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен летом 2023 года. Стоит сказать, что с 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России и выводил команду в четвертьфинал чемпионата мира – 2018.