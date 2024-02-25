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Лунёв может получить вызов в сборную России

25 Февраля 2024 • 09:01 Комментировать

Страж ворот азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв может получить вызов в сборную России на мартовский сбор. Об этом рассказал тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов.

«В ноябре Андрей был в списке на сбор перед матчем с Кубой, но за две недели до этого он получил травму в игре с «Байером». Андрей может быть вызван в команду на мартовские сборы», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В марте сборная России проведет две товарищеские встречи. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять Сербия и Парагвай. Оба спарринга состоятся в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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Сборная России Виталий Кафанов Андрей Лунёв ещё теги
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