Страж ворот азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв может получить вызов в сборную России на мартовский сбор. Об этом рассказал тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов.

«В ноябре Андрей был в списке на сбор перед матчем с Кубой, но за две недели до этого он получил травму в игре с «Байером». Андрей может быть вызван в команду на мартовские сборы», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В марте сборная России проведет две товарищеские встречи. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять Сербия и Парагвай. Оба спарринга состоятся в Москве на стадионе «ВТБ Арена».