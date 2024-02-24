Сборная Китая назначила нового главного тренера

В сборной Китая утвердили нового главного тренера. Пост рулевого национальной команды занял хорватский специалист Бранко Иванкович. 69-летний наставник стал преемником серба Александара Янковича.

Сборная Китая неудачно выступила на прошедшем Кубке Азии, не сумев выйти из группы в раунд плей-офф. Трудовое соглашение Янковича с Китайской футбольной ассоциацией было расторгнуто автоматически.

В 2010 году Иванкович выиграл с «Шаньдун Лунэн» чемпионат Китая. Под его руководством национальная команда Ирана играла на чемпионате мира 2006 года. Последним местом работы хорвата была сборная Омана.