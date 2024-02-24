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Канчельскис: «Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень сборной России»

24 Февраля 2024 • 10:52 Комментировать

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

«Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень, на котором наша сборная находится. У нас будет понимание о том, что из себя представляет наша команда против сильных соперников», - приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Спарринг России против Сербии состоится 21 марта, а поединок с Парагваем – 25 марта. Оба матча пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена».

Последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина провели со сборной Кубы. Россияне уверенно победили со счетом 8:0.

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