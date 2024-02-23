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Помощник Путина высказал мнение о матчах сборной России

23 Февраля 2024 • 11:05 Комментировать

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Сербии и Парагвая.

«Вообще, хорошо, что мы играем! Сербия и Парагвай - хорошие соперники. Будем болеть за Россию!» - передает слова Левитина «Спорт-Экспресс».

Поединок сборных России и Сербии состоится 21 марта на стадионе в Москве. Встреча против Парагвая пройдет 25 марта.

В последнем контрольном матче, состоявшемся осенью прошлого года, подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу над сборной Кубы со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Левитин
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