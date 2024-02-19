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Ловчев — о матчах сборной России с Сербией и Парагваем: «Это прорыв»

19 Февраля 2024 • 23:26 Комментировать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу спаррингов сборной России с национальными командами Сербии и Парагвая.

Встреча с Сербией запланирована на 21 марта, а игра с Парагваем пройдёт 25 марта.

«Это прорыв. Другие команды будут смотреть на Сербию и Парагвай, понимая, что они сыграли с нами и ничего страшного в этом нет», - приводит слова прославленного футболиста издание Sport24.

По мнению Ловчева, глядя на Сербию и Парагвай, другие сборные станут соглашаться на матчи с подопечными Валерия Карпина.

В рейтинге ФИФА россияне занимают 38-ю позицию. В последней встрече Россия не оставила шансов национальной команде Кубы (8:0). Что касается официальных игр, то последним был матч с Хорватией (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев
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