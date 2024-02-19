Непомнящий оценил ближайшие два матча сборной России

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ближайших товарищеских поединках национальной команды России. Сборной будут противостоять Сербия и Парагвай.

«Предстоящие два матча с Сербией и Парагваем должны быть интересным. В любом случае проведение таких матчей - блестяще! Уверен, что будет аншлаг и на этих матчах», - приводит слова Непомнящего Betonmobile.ru.

Матч России против Сербии состоится в Москве 21 марта. Поединок против Парагвая пройдет 25 марта.

Последний контрольный матч сборная России провела против национальной команды Кубы. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 8:0.