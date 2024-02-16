Тарханов оценил потенциальный матч сборных России и Беларуси

В пятницу в СМИ появились новости о матче между сборными России и Беларуси, который может состояться в грядущем июне. Знаменитый футбольный тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о таком весьма вероятном товарищеском спарринге.

«Тоже хороший матч может получиться! Мы и не обязаны быть сильнее. У них сборная хорошая, столько футболистов в чемпионате России играют. Мы должны сильнее быть, а так вариант хороший», - делится Тарханов с Vprognoze.ru.

Напомним, что на март сборная России уже нашла себе очень достойных соперников. 21 числа месяца россиян ждёт игра против Сербии, а 25 – против команды Парагвая.

​РФС ведёт переговоры по матчу сборной России на июнь