Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​РФС ведёт переговоры по матчу сборной России на июнь – известен возможный соперник

16 Февраля 2024 • 19:04 Комментировать

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча с крепкими соперниками – с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Теперь Российский футбольный союз работает над июньской международной паузой. В этот период сборная России может провести матч против национальной команды Беларуси. Переговоры на этот счёт уже ведутся.

«РФС действительно ведёт переговоры с футбольной федерацией Беларуси о проведении товарищеского матча в июньскую паузу», - комментарий из РФС приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что сборная России в условиях санкций уже почти два года может проводить только товарищеские матчи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Беларуси ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
19:04 · Чемпионат мира 2026
​РФС ведёт переговоры по матчу сборной России на июнь – известен возможный соперник
18:32 · Чемпионат мира 2026
Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем
10:21 · Чемпионат мира 2026
УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали матч России против Парагвая
10:03 · Чемпионат мира 2026
Сборная Парагвая сыграет с Россией лучшим составом
09:57 · Чемпионат мира 2026
Клинсманн остался без работы
15 Февраля
20:56 · Чемпионат мира 2026
Наумов: «Сборная России не будет фаворитом в игре с Парагваем»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Семёнов рассказал, что помешало сборной России выйти из группы на мундиале 2014 года
18:10 · Чемпионат мира 2026
Бывший вратарь сборной Греции считает Яшина лучшим голкипером в истории
17:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мейра — о сборной России: «Раньше были большие личности, у нынешних футболистов совершенно другая психология»
13:24 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил соперников сборной России
11:39 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»
10:50 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»
10:32 · Чемпионат мира 2026
Валуев рассказал, чего ждёт от матча России и Парагвая 1
09:38 · Чемпионат мира 2026
Хлусевич оценил ближайших соперников сборной России
Все новости
Рекомендуем