​РФС ведёт переговоры по матчу сборной России на июнь – известен возможный соперник

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча с крепкими соперниками – с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Теперь Российский футбольный союз работает над июньской международной паузой. В этот период сборная России может провести матч против национальной команды Беларуси. Переговоры на этот счёт уже ведутся.

«РФС действительно ведёт переговоры с футбольной федерацией Беларуси о проведении товарищеского матча в июньскую паузу», - комментарий из РФС приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что сборная России в условиях санкций уже почти два года может проводить только товарищеские матчи.