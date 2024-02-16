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УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали матч России против Парагвая

16 Февраля 2024 • 10:21 Комментировать

Луис Канонникофф, генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации, поведал о согласовании контрольного поединка против национальной сборной России.

«Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности», - передает слова Канонникоффа «РИА Новости Спорт».

Ранее было объявлено, что товарищеский матч сборных России и Парагвая состоится 25 февраля на стадионе в Москве. Перед этой встречей подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Сербии.

В последнем спарринге сборная России разгромно победила Кубу со счетом 8:0.

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Сборная России Сборная Парагвая Луис Канонникофф ещё теги
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