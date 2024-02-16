Сборная Парагвая сыграет с Россией лучшим составом

Генсек Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф рассказал, каким составом национальная команда планирует сыграть против сборной России в товарищеском матче.

«Идея тренера сборной Парагвая состоит в том, чтобы иметь лучших игроков, доступных для участия в матче», - передает слова Канонникоффа «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что стороны договорились о проведении товарищеской встречи. Поединок состоится на стадионе в Москве 25 марта.

В последнем контрольном матче сборной России противостояла национальная команда Кубы. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 8:0.