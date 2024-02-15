Наумов: «Сборная России не будет фаворитом в игре с Парагваем»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов не считает, что сборная России в грядущем матче против команды Парагвая будет фаворитом.

«Соперник сильный, много парагвайцев играет в Европе, в больших клубах. Фавориты ли мы? Не думаю, у соперника сильная команда, и мы давно не играли на высоком уровне», - говорит Наумов телеканалу «Матч ТВ». Также Наумов добавил, что возможность проведения грядущего матча - большо успех со стороны РФС.

Напомним, игра сборных России и Парагвая состоится спустя четыре дня после игры россиян с командой Сербии – 25 марта. Место её проведения – московская «ВТБ Арена».

Ранее бывший парагвайский игрок московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо через агента заявил о своём желании сыграть против российской сборной.