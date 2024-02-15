Бывший вратарь сборной Греции считает Яшина лучшим голкипером в истории

Бывший вратарь Антониос Никополидис, становившийся чемпионом Европы в 2004 году в составе сборной Греции, высказался о бывшем советском голкипере Льве Яшине.

Никополидис заявил, что считает Яшина лучшим вратарём в истории футбола.

- Конечно. Он единственный вратарь, который выигрывал «Золотой мяч». Это очень почетно. Яшин — мировая легенда российских вратарей, - приводит слова Никополидиса «Матч ТВ».

Яшин становился олимпийским чемпионом в 1956 году и выигрывал чемпионат Европы в 1960 году. Также он был признан лучшим вратарём 20 века. В 1963 году Яшин стал обладателем «Золотого мяча».

Никополидис всю профессиональную карьеру провёл в чемпионате Греции. Карьеру футболиста он завершил в 2011 году в «Олимпиакосе». На его счету 90 матчей за сборную Греции, с которой он выиграл домашний чемпионат Европы-2004. В финале греки одержали победу над Португалией со счетом 1:0.