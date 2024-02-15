Булыкин оценил соперников сборной России

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Парагваем и Сербией.

«Здорово, что договорились о матчах с такими соперниками, как Сербия и Парагвай. Нашей сборной придется хорошо потрудиться. Отбыть номер уже не получится. Это сильные соперники», - передает слова Булыкина RT.

Напомним, что встреча против Сербии состоится в Москве 21 марта. Поединок с Парагваем пройдет 25 марта. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромно победили Кубу со счетом 8:0.