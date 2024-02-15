Россия - в топ-40 нового рейтинга ФИФА

На официальном сайте ФИФА представлена новая версия рейтинга национальных сборных. Национальная команда России занимает 38-е место в обновленном списке.

На первой позиции находится действующий чемпион мира – сборная Аргентины. На второй строчке располагается национальная команда Франции, а топ-3 замыкает Англия.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем контрольном поединке команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0. В марте сборная России проведет товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

Полная версия рейтинга ФИФА