Валуев рассказал, чего ждёт от матча России и Парагвая

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Парагвая.

«Сборная Парагвая - крепкая команда. Эта сборная постоянно встречается с Бразилией, Аргентиной, Уругваем. У них другой стиль игры, более открытый. Жду интересный, хороший матч», - передает слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что контрольный матч сборных России и Парагвая состоится 25 марта на стадионе «ВТБ Арена». Перед этой встречей подопечные Валерия Карпина проведут спарринг с национальной командой Сербии. Игра пройдет 21 марта.