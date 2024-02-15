Хлусевич оценил ближайших соперников сборной России

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о товарищеских поединках сборной России. Подопечным Валерия Карпина предстоят спарринги с Сербией и Парагваем.

«Рад, что сборная сыграет с Сербией и Парагваем. Буду счастлив, если вызовут и поеду на сборы. Буду стараться делать всё возможное для этого. Сербия и Парагвай - очень хорошие соперники», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Последний товарищеский матч сборная России провела в прошлом году против национальной команды Кубы. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой хозяев со счетом 8:0.