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Хлусевич оценил ближайших соперников сборной России

15 Февраля 2024 • 09:38 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о товарищеских поединках сборной России. Подопечным Валерия Карпина предстоят спарринги с Сербией и Парагваем.

«Рад, что сборная сыграет с Сербией и Парагваем. Буду счастлив, если вызовут и поеду на сборы. Буду стараться делать всё возможное для этого. Сербия и Парагвай - очень хорошие соперники», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Последний товарищеский матч сборная России провела в прошлом году против национальной команды Кубы. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой хозяев со счетом 8:0.

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Сборная России Сборная Парагвая Сборная Сербии Даниил Хлусевич ещё теги
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