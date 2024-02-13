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Кержаков: «Россия проверит свой уровень в матче с Сербией»

13 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Хорошо, что сборная России сыграет с таким соперником. Если Сербия приедет своим полным составом, то это будет хорошо. В этом матче можно будет проверить свой уровень», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится на «ВТБ Арене» 21 марта.

В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе разгромили Кубу со счетом 8:0.

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