Бразилия не едет на Олимпиаду и может не выйти на чемпионат мира

Сборная Бразилии впервые за последние 20 лет не поедет на Олимпийские игры. Бесспорно, турнир по футболу на летней Олимпиаде далёк по своей значимости от чемпионата мира, но это же бразильцы! «Жёлто-зелёные» выигрывали оба последних олимпийских турнира, а после 2004 года неизменно брали медали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что происходит в стане сборной Бразилии, которая не отобралась на Олимпийские игры и рискует оказаться вне чемпионата мира.

Бразилия без Олимпиады

Отбор на Олимпийские игры достаточно сложен. Всего в мужском турнире сыграет 16 команд. Одно из мест изначально было забронировано сборной Франции – страны-хозяйки предстоящих игр. Не стоит забывать и про возрастные ограничения: 18 человек в заявке и только трое не имеют ограничений по возрасту, остальным должно быть не более 23 лет.

Южная Америка имела квоту всего на две сборные. Ими стали Парагвай и Аргентина. Соотечественники Лионеля Месси обыграли в очном матче бразильцев, которые впервые за последние 20 лет не поедут на Олимпийские игры. На Олимпиаде 2020 и 2016 года «жёлто-зелёные» становились победителями. Серебро бразильцы брали в 1984, 1988 и 2012 году. В 2008 и 1996 году выигрывали бронзовые награды. Для бразильцев нынешнее непрохождение квалификации стало пятым в истории.

Кого не увидим

В матче против Аргентины, который и предопределил дальнейшую судьбу бразильцев, выступали два представителя РПЛ – Дуглас Келвен из ЦСКА и Лукас Фассон из «Локомотива». Оба регулярно выходили в стартовом составе российских клубов в первой части сезона. Келвен даже успел отметиться одним забитым мячом в 12 проведённых матчах. Оба вышли на поле с первых минут и в матче против Аргентины. Олимпийские игры могли стать звёздным часом 17-летнего Эндрика, который в декабре прошлого года перешёл в мадридский «Реал». Юный талант «Палмейраса» был продан за 35 млн евро с последующим бонусом в размере 25 млн евро, а его нынешняя трансферная стоимость оценивается в размере 45 млн евро. Дебют Эндрика в стане «сливочных» ожидается в новом сезоне. Парню только в июле 2024 исполнится 18 лет.

Олимпиада не трагедия. Трагедия – чемпионат мира

Сборная Бразилии является единственной командой в мире, которая участвовала во всех финальных стадиях чемпионатов мира. Пять раз выигрывала главный международный трофей, ещё дважды играла в финалах и упустила две попытки взять трофей в родных стенах. Невыход сборной Бразилии на Олимпиаду вряд ли огорчил многих поклонников футбола. Они больше расстроились поражению принципиальному соседу Аргентине.

Куда больше переживаний поклонникам главной команды «пентакампеонов» доставляет текущее положение сборной Бразилии в отборочном цикле к чемпионату мира–2026 в Южной Америке. У того же Эндрика уже два матча за главную национальную команду. От него ждут успеха через два года, вместе с Винисиусом. Но партнёры по «Реалу» ещё весьма молоды, а Неймар свой уровень уже растерял. Неслучайно три последние встречи «жёлто-зелёные» в отборе проиграли и оказались шестой строчке в турнирной таблице. Ещё и ФИФА подливает масла в огонь с новостями о возможном отстранении бразильцев от международных турниров. Но с этим вроде бы поутихло.

Конечно, сложно представить себе невыход бразильцев на чемпионат мира–2026 из отборочного турнира Южной Америки, где выступают 10 команд, а попасть нужно в первые 6 или даже 7 мест (отборочные матчи). Но у «пентакампеонов» нет нового лидера. Либо этот лидер ещё слишком юн, чтобы вести за собой столь именитую команду.

Титулы сборной Бразилии по футболу

Турнир Количество титулов Чемпионат мира 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Кубок Америки 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 Кубок Конфедераций 4 (1997, 2005, 2009, 2013) Олимпийские игры 2 (2016, 2020)

Константин Лицин