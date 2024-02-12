Хиддинк считает, что отстранение России не даст раскрыться новому Аршавину или Головину

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк уверен, что изоляция негативно сказывается на отечественном футболе.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», – приводит слова нидерландского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в марте 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации в мире.

На данный момент национальные команды проводят лишь товарищеские матчи. Сколько продлится бан, пока неизвестно.