Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Хиддинк считает, что отстранение России не даст раскрыться новому Аршавину или Головину

12 Февраля 2024 • 14:56 Комментировать

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк уверен, что изоляция негативно сказывается на отечественном футболе.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», – приводит слова нидерландского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в марте 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации в мире.

На данный момент национальные команды проводят лишь товарищеские матчи. Сколько продлится бан, пока неизвестно.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Гус Хиддинк Андрей Аршавин Сборная России УЕФА Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
14:56 · Чемпионат мира 2026
Хиддинк считает, что отстранение России не даст раскрыться новому Аршавину или Головину
11 Февраля
15:17 · Франция. Лига 1
​Коло-Муани: «Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира»
10:44 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Адвокат - худший тренер в истории сборной России»
10 Февраля
15:42 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сербии вернула старый логотип на форму после протестов болельщиков
11:26 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном матче России и Хорватии
09 Февраля
11:11 · Чемпионат мира 2026
Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией
01:21 · США. МЛС
Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»
08 Февраля
20:24 · Чемпионат мира 2026
​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35» 3
19:11 · Чемпионат мира 2026
Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд
07 Февраля
19:13 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России
18:28 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно» 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина 1
12:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году 2
11:11 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных
10:42 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о возможных товарищеских матчах против сборных Японии и Южной Кореи
Все новости
Рекомендуем