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Пономарёв: «Адвокат - худший тренер в истории сборной России»

11 Февраля 2024 • 10:44 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил работу нидерландского специалиста Дика Адвоката в национальной сборной России.

«Худший тренер в истории сборной был этот, который сидел и на публику работал. Который свистел, когда его по телевизору показывали. Адвокат! Он ничего особого из себя не представлял», - передает слова ветерана Legalbet.

Напомним, что Адвокат занимал пост главного тренера сборной России с 2010 по 2012 год. В Российской премьер-лиге нидерландец известен по работе в петербургском «Зените». Дик занимал пост наставника «сине-бело-голубых» с 2006 по 2009 год.

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