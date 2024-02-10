Сборная Сербии вернула старый логотип на форму после протестов болельщиков

Футбольный союз Сербии (FSS) принял решение прислушаться к болельщикам сборной и изменить логотип на форме национальной команды.

Речь идёт о новом логотипе, который был выполнен в красно-белых цветах и располагался в районе сердца. На изображении внутри герба располагался белый двухглавый орёл. Однако болельщикам сборной Сербии не понравился новый дизайн и два года фанаты высказывали своё несогласие.

Спустя менее чем через два года FSS принял решение вернуть старый логотип. Аккаунт Serbian Football в социальных сетях утверждает, что Футбольный союз Сербии признал, что редизайн формы оказался полным провалом.

В марте 2024 года сборная Сербии проведёт товарищеский матч против России в Москве на «ВТБ Арене».