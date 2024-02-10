Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Чорлука высказался о возможном матче России и Хорватии

10 Февраля 2024 • 11:26 Комментировать

Экс-игрок столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями насчет возможной организации товарищеской встречи сборных России и Хорватии.

«Возможен ли матч между Хорватией и Россией? Я не могу это комментировать просто потому, что не знаю ничего об этом. Знаю, что мы будем готовиться к Евро, наш фокус направлен только на это», - приводит слова Ведрана «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением УЕФА и ФИФА. Свой следующий товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Сербии в марте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Ведран Чорлука ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии «Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
11:26 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном матче России и Хорватии
09 Февраля
11:11 · Чемпионат мира 2026
Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией
01:21 · США. МЛС
Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»
08 Февраля
20:24 · Чемпионат мира 2026
​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35» 3
19:11 · Чемпионат мира 2026
Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд
07 Февраля
19:13 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России
18:28 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно» 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина 1
12:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году 2
11:11 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных
10:42 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о возможных товарищеских матчах против сборных Японии и Южной Кореи
10:10 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, что матч России и Камеруна был под угрозой срыва
10:03 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «Решения по Азии исполком РФС не принимал»
09:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов раскрыл слова президента УЕФА о России
09:52 · Чемпионат мира 2026
В РФС дали ответ по будущему Карпина
Все новости
Рекомендуем