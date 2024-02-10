Чорлука высказался о возможном матче России и Хорватии

Экс-игрок столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями насчет возможной организации товарищеской встречи сборных России и Хорватии.

«Возможен ли матч между Хорватией и Россией? Я не могу это комментировать просто потому, что не знаю ничего об этом. Знаю, что мы будем готовиться к Евро, наш фокус направлен только на это», - приводит слова Ведрана «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением УЕФА и ФИФА. Свой следующий товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Сербии в марте.