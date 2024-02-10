Матч сборной Аргентины сорвался из-за Месси

В Ханчжоу объявили об отмене товарищеского поединка между сборными Аргентины и Нигерии. Об этом сообщил местный спортивный комитет.

«Из-за известных причин было решено, что условий для проведения поединка с участием сборной Аргентины нет. Принято решение об отмене встречи», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что недавно Месси попал в конфликтную ситуацию в Гонконге. 36-летний аргентинец не сыграл за «Интер Майами» против местных звезд, сославшись на травму. Это вызвало волну критики в адрес футболиста.

Матч сборных Аргентины и Нигерии должен был состояться в Китае в середине следующего месяца.