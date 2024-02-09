Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией

09 Февраля 2024 • 11:11 Комментировать

Наставник сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о возможности организации еще одного контрольного поединка против национальной команды России.

«Сыграть с Россией еще раз? Почему бы и нет? Все возможно», - передает слова главного тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Камеруна состоялся осенью прошлого года. Встреча завершилась минимальной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0.

Ближайший спарринг сборная России проведет против команды Сербии. Поединок состоится в марте на стадионе «ВТБ Арена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Ригобер Сонг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Реал» сделал предложение клубу Роналду Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» ​Роналду порадовал фанатов хорошей новостью
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Клопп дал ответ «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
11:11 · Чемпионат мира 2026
Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией
01:21 · США. МЛС
Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»
08 Февраля
20:24 · Чемпионат мира 2026
​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35» 1
19:11 · Чемпионат мира 2026
Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд
07 Февраля
19:13 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России
18:28 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно» 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина
12:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году 2
11:11 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных
10:42 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о возможных товарищеских матчах против сборных Японии и Южной Кореи
10:10 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, что матч России и Камеруна был под угрозой срыва
10:03 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «Решения по Азии исполком РФС не принимал»
09:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов раскрыл слова президента УЕФА о России
09:52 · Чемпионат мира 2026
В РФС дали ответ по будущему Карпина
09:46 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов - о матче сборной России: «Самое быстрое согласование со стороны УЕФА»
Все новости
Рекомендуем