Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией

Наставник сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о возможности организации еще одного контрольного поединка против национальной команды России.

«Сыграть с Россией еще раз? Почему бы и нет? Все возможно», - передает слова главного тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Камеруна состоялся осенью прошлого года. Встреча завершилась минимальной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0.

Ближайший спарринг сборная России проведет против команды Сербии. Поединок состоится в марте на стадионе «ВТБ Арена».