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Чемпионат мира 2026

​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35»

08 Февраля 2024 • 20:24 Комментировать (1)

Новый футбольный проект обсуждается в западной прессе - проведение предстоящим летом мини-чемпионата мира для ветеранов - футболистов, которым сегодня за 35 лет.

Как уточняет английское издание Daily Mail, в этом турнире могут принять участие сборные ветеранов из восьми стран - Англии, Аргентины, Франции, Бразилии, Германии, Италии, Испании и  Уругвая. То есть из тех стран, которые побеждали в большом чемпионате мира.

Свой интерес к проведению и участию в турнире выразили такие звезды прошлого, как бразильцы Кака, Кафу и Роналдиньо, а также французский защитник Марсель Десайи.


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InterSan
08 Февраля 2024 в 21:12
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