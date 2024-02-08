​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35»

Новый футбольный проект обсуждается в западной прессе - проведение предстоящим летом мини-чемпионата мира для ветеранов - футболистов, которым сегодня за 35 лет.

Как уточняет английское издание Daily Mail, в этом турнире могут принять участие сборные ветеранов из восьми стран - Англии, Аргентины, Франции, Бразилии, Германии, Италии, Испании и Уругвая. То есть из тех стран, которые побеждали в большом чемпионате мира.

Свой интерес к проведению и участию в турнире выразили такие звезды прошлого, как бразильцы Кака, Кафу и Роналдиньо, а также французский защитник Марсель Десайи.