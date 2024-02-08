Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд

Бывший футболист «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко провел встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином.

Об этом глава украинской ассоциации футбола сообщил в своих социальных сетях.

«На встреча с президентом УЕФА Александром Чеферином обсудили вопросы, касающиеся ближайших шагов нового руководителя УАФ и недопущения возвращения российских клубов на международные соревнования», - написал Шевченко.

Напомним, ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что на данный момент не видят возможности допустить юношеские сборные России до международных турниров.