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Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд

08 Февраля 2024 • 19:11 Комментировать

Бывший футболист «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко провел встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином.

Об этом глава украинской ассоциации футбола сообщил в своих социальных сетях.

«На встреча с президентом УЕФА Александром Чеферином обсудили вопросы, касающиеся ближайших шагов нового руководителя УАФ и недопущения возвращения российских клубов на международные соревнования», - написал Шевченко.

Напомним, ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что на данный момент не видят возможности допустить юношеские сборные России до международных турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Федерация Футбола Украины Александер Чеферин ещё теги
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