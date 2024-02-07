Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России

07 Февраля 2024 • 19:13 Комментировать

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

По мнению специалиста, Карпину нужно оставаться в национальной команде. Конечно, обычно тренера оценивают по результатам, но на данный момент он не является главным для сборной, отметил Игнатьев.

«Когда нас допустят до международных матчей, именно Карпин и его бригада знают состояние и возможности игроков сборной», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано до предстоящего лета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
19:13 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России
18:28 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно»
13:08 · Чемпионат мира 2026
Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина
12:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году
11:11 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных
10:42 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о возможных товарищеских матчах против сборных Японии и Южной Кореи
10:10 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, что матч России и Камеруна был под угрозой срыва
10:03 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «Решения по Азии исполком РФС не принимал»
09:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов раскрыл слова президента УЕФА о России
09:52 · Чемпионат мира 2026
В РФС дали ответ по будущему Карпина
09:46 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов - о матче сборной России: «Самое быстрое согласование со стороны УЕФА»
06 Февраля
23:02 · Кубок Африки
Сборная Египта обрела нового главного тренера официально
15:09 · Чемпионат мира 2026
Роналдиньо, Кака и Роберто Карлос сыграют на чемпионате мира для футболистов старше 35 лет
14:46 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, какие сборные сыграют на чемпионате мира для футболистов старше 35 лет
14:19 · Чемпионат мира 2026
Озил примет участие в чемпионате мира для футболистов старше 35 лет
Все новости
Рекомендуем