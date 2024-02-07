Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

По мнению специалиста, Карпину нужно оставаться в национальной команде. Конечно, обычно тренера оценивают по результатам, но на данный момент он не является главным для сборной, отметил Игнатьев.

«Когда нас допустят до международных матчей, именно Карпин и его бригада знают состояние и возможности игроков сборной», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано до предстоящего лета.