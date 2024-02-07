Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о совмещении Валерием Карпиным постов наставника «Ростова» и сборной России.

«Я считаю, что совмещение постов — это неправильно. Будь это Карпин или кто-то другой, это ничего не меняет. Да, наши сейчас нигде не играют. Но это не имеет значения, работа все равно есть», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, в России есть много тренеров, которые могли бы заменить Карпина в сборной.

Действующий трудовой договор 55-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до 2026 года, а контракт тренера с национальной командой истекает уже предстоящим летом.