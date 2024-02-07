Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился комментарием о будущем Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что довольны работой 55-летнего специалиста.
«Раз заявляют, что будут разговаривать, значит будут. Сейчас нет смысла менять Карпина. Сборная особо ни с кем не играет, задач не ставит. По их версии», — приводит слова Широкова «Чемпионат».
Напомним, Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. Действующий контракт специалиста с командой рассчитан до предстоящего лета.
21 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии.РФС обсудит новый контракт с Карпиным
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