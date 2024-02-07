В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году

Стало известно, с кем может сыграть сборная России в 2024 году. Об этом в беседе с представителями СМИ поведал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч с одной из стран Латинской Америки. С коллегами из Белоруссии ведём переговоры по лету, но пока рано о чём-то говорить», - передает слова генсека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная России сыграет против национальной команды Сербии. Встреча состоится в марте на московском стадионе «ВТБ Арена».

Митрофанов - о матче сборной России: «Самое быстрое согласование со стороны УЕФА»