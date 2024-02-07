В РФС рассказали, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему невозможно провести турнир со странами БРИКС для сборных.

Спортивный функционер отметил, что молодёжная сборная дальше будет играть товарищеские матчи с странах Южной Америки, но отличием футбола от других видов спорта является то, что он полностью зарегистрирован.

«Какими бы нашими союзниками они ни были. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», - приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях.