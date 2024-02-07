В РФС высказались о возможных товарищеских матчах против сборных Японии и Южной Кореи

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеских матчей против сборных Японии и Южной Кореи.

Спортивный функционер отметил, что обсуждали эти вопросы, но в 2022 и 2023 году у многих сборных уже были сформированы календарные планы.

«Многие заранее договорились, кто с кем играет. Когда мы пытались встроиться в процесс, нам отвечали: «Мы не против, но уже договорились с другими», - приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.